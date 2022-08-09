محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%

شمال سيناء - محمد حسين

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى " الشهادة الإعدادية"، وكانت نسبة النجاح بها 100%.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدا على الاهتمام بالعملية التعليمية فى مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء.

ومن جانبه، أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات فى الدور الثانى بلغ 1720 طالبا وطالبة، حيث حضر الامتحان 1417 طالبا وطالبة، ونجحوا جميعا فى الامتحانات بنسبة نجاح بلغت 1005، بينما بلغ عدد الغائبين 303 طلاب.

حضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، عادل يحيى رئيس لجنة النظام والمراقبة ، خالد أبو سلمة مدير التعليم الاعدادى ، وايهاب الخليلى مدير التعليم الابتدائى بالمديرية .