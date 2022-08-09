محافظ سوهاج يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتراخيص الفنادق والمطاعم والمراكب المرخصة سياحيا بنطاق المحافظة، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وأسامة المصري مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي هيئة تنشيط السياحة، ومكتب وزارة السياحة بسوهاج.



ووافق "المحافظ" خلال الاجتماع على استمرار برامج التوعية السياحية بالمدارس، والتي تقوم بها الإدارة العامة للسياحة، كما وافق على تشغيل الأتوبيس النهري الخاص بالمحافظة؛ لإقامة رحلات نيلية داخلية، وذلك بدعم كامل من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، موجها بأهمية تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وخدمة أبناء سوهاج، والأفواج السياحية القادمة.



ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بضرورة إعداد بيان بالمنشآت السياحية التابعة لوزارة السياحة بنطاق المحافظة، من " مطاعم، ومراكب نيلية، وفنادق"، حتى يتسنى للمحافظة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت غير السياحية، ومحاسبة المخالفين.



ووافق المجلس على طرح مزايدة علنية لإيجار فتحة السور بكورنيش البلينا جنوب مرسى البلينا السياحي، كما تمت الموافقة على ضم 3 بازارات ذات مساحات صغيرة، بمرسى ناصر السياحي لتكون بازارا واحدا مناسبا لتلبية احتياجات المترددين على المرسى.