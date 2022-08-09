اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير طريق السلام وأيقونة وميدان السلام

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:49 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير طريق السلام وأيقونة وميدان السلام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - محمد حسين

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، معدلات ونسب التنفيذ لأعمال تطوير طريق السلام التى تشمل التوسعة والرصف وأعمال الإنترلوك والمشايات والإضاءة وأعمال التجميل وإنشاء الممشى السياحى بطريق السلام بشرم الشيخ.
 
كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير أيقونة وميدان السلام التى تشمل أعمال مد شبكات رى وتشجير ومساحات خضراء وأعمال إضاءة ومسرح وأعمال تجميلية وسوارى أعلام.
 
وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ساعات العمل للانتهاء من تلك الأعمال فى التوقيتات المناسبة استعدادا لبدء فعاليات مؤتمر قمة تغير المناخ بشرم الشيخ.
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشارى كرم معوض استشاري محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، وممثلي الشركات والجهات المنفذة.

جنوب سيناء

شرم الشيخ

مؤتمر المناخ

اخبار جنوب سيناء

ميدان السلام بجنوب سيناء



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