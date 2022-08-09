محافظ القليوبية يتابع بدء معالجة الهبوط الأرضى بطريق الرياح التوفيقى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مساء أمس الإثنين، لتفقد بدء أعمال معالجة وإصلاح الهبوط الأرضي بطريق الرياح التوفيقي البر الغربي اتجاه الموقف، كما تابع رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة بمدينة بنها، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندسة نهى أيوب مسئول الهيئة العامة للطرق والكباري بالقليوبية، والعقيد محمد سعد وكيل إدارة مرور القليوبية، والمقدم سعيد عبد الحليم رئيس قسم البحوث الفنية بالقليوبية، والمقدم صبحي الجابري مدير شرطة المرافق بالقليوبية.

واستمع "المحافظ"، لخطة المعالجة والإصلاح من قبل مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري التي تشرُف على الأعمال، بعد إعداد الدراسة اللازمة حيث تم البدء بمعالجة الهبوط الأرضي، وتتضمن خطة المعالجة والإصلاح إزالة الأسفلت بمنطقة الهبوط والتي تبلغ مساحتها 300 متر، ثم حفر المنطقة بالكامل بعمق 1 متر بعرض الطريق الذي يبلغ 7 أمتار، وذلك للوصول للحل الأمثل لمعالجة الهبوط الأرضي وللوقوف على أسباب الهبوط، وبعد الحفر بالعمق المحدد سيتم عمل طبقة إحلال وهي عباره عن (دقشوم+رمل) والتي تمنع تسريب المياه للطبقة العليا من الأسفلت ولتقوية التربة، ثم إصلاح الشروخ والأضرار بالطريق، وفي السياق ذاته فإن المحافظة تقوم حالياً بالتنسيق مع مديرية الري لعمل (سند جانب) من الجهتين للرياح التوفيقي بداية من مبنى قوات الأمن ونهاية بمركز بنها طريق عزبة الزراعة، تفادياً لأي مشكلات قد تحدُث مُستقبلاً .

وشدد "المحافظ"، على مشرفي ومقاولي الأعمال بالعمل علي مدار الساعة وبنظام الورديات وأيام العطلات لسرعة الانتهاء من أعمال المعالجة والإصلاح، مع مراعاة المواصفات القياسية، بالإضافة إلى تقديم تقرير كامل بالأسباب التي أدت لذلك الهبوط، موجهاً وكيل إدارة المرور بالتنسيق الشامل لعمل التحويلات المرورية اللازمة خلال تنفيذ الأعمال، لعدم حدوث تكدس في الحركة المرورية.

وعلى صعيد آخر تابع "الهجان"، رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة بعدد من مناطق المدينة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات، لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، مؤكداً على تكثيف حملات رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وأرصفة المارة التي هي من حق المواطن ولا يحق لأصحاب المحال التجارية استغلالها نهائياً.

وأثناء الجولة لاحظ "المحافظ"، بعض الإشغالات أمام المحال التجارية بمناطق مختلفة بالمدينة، وعلى الفور أصدر تعليماته برفع تلك الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين حفاظاً على حق المواطنين، وللحد من ظاهرتي إشغال الطريق والتعديات على أرصفة المارة، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مع استمرار حملات إزالة الإشغالات تِباعاً على مستوى المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع ولتطبيق القانون بقوة على جميع المخالفين.

كما وجه "المحافظ"، برفع تراكمات الأتربة والقمامة على جانبي الطرق وأسفل الكباري، ورفع مخلفات البناء بمداخل ومخارج المدينة، بالإضافة لرفع الدبش الناتج عن انقلاب سيارة أسفل الطريق الإقليمي جانب الرياح التوفيقي، ورفع أي إشغالات بتلك المنطقة سواء باعة جائلين أو أكشاك مقامة بدون ترخيص، بالإضافة إلى سرعة عمل الصيانات اللازمة بمداخل المدينة ومخارجها ومراجعة إنارة الأعمدة وتوزيع الأعلام، وقص الأشجار بشكل جمالي، فضلاً عن متابعة الشُجيرات داخل أحواض الزرع بالجُزر الوسطى للشوارع وعلى جوانب الطرق، ودهانات بلدورات الأرصفة، والعمل على تجميل المدينة استعداداً للعيد القومي للمحافظة .



إصلاح هبوط أرضي



اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ورئيس مدينة بنها



جانب من أعمال الإصلاح



جانب من متابعة الأعمال



خلال أعمال الإصلاح



شن حملة إشغالات



محافظ القليوبية خلال الجولة



