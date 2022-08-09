محافظ الدقهلية 5 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لتوصيل المرافق للمدارس

الدقهليه شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تقديم دعم قيمته 5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتوصيل المرافق لعدد 17 من المدارس الجاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقد وجه "مختار" للمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالدقهلية للتنسيق مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بوضع برنامج عمل وخطة بأولويات المدارس التي في حاجة الي توصيل المرافق لها علي مستوي مراكز ومدن المحافظة.

كما وجه "مختار" للمهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لبدء العمل نحو توصيل المرافق للمدارس التي تم تحديدها وفق خطة الأولويات التي تم إقرارها.

ومن جانبه، أوضح مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالدقهلية ان المدارس التي تم تحديدها لتوصيل المرافق لها تشمل كلا من مدرسة المنصورة الرسمية للغات1والمدرسة المتميزة للغات 2 ومدرسة طلعت حرب الابتدائية بالمنصورة و مدرسة عمر بن عبد العزيز أ ومدرسة عبده حمد تعليم اساسي ومدرسة منشأة بسنديلة ومدرسة السعدية القبلية ت. أ بمركز بلقاس ومدرسة دكرنس الرسمية للغات بدكرنس ومدرسة بن تميم ومدرسة حامد محمد يونس ت. اومدرسة طلعت سليمان بمركز المنزلة ومدرسة محمد حامد الخولي الرسمية ومدرسة مجدي عبد الخالق ت. ا. ومدرسة التربية الفكرية ومدرسة يوسف هلال بمركز ميت غمر ومدرسة ميت غراب بمركز السنبلاوين ومدرسة مايسه سنبل الرسمية للغات بأجا، واضاف مدير عام الهيئة بالدقهلية انه تقرر ايضا توصيل المرافق لمدرسة فكري اسماعيل عبد الرحمن بقرية الحجايزة بمركز السنبلاوين من خلال المشاركة المجتمعية وذلك علي نفقة السيد مصطفي الجندي عضو مجلس النواب السابق وذلك لتشغيل المدرسة والاستفادة منها في العام الدراسي الجديد مشيرا ان هذا يأتي في اطار دعم المشاركات المجتمعية لابناء الدقهلية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

هذا وقد أكد " مختار" أن المحافظة من خلال أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية بالقاهرة لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن والقري علي مستوي المحافظة.