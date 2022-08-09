محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية الحاصلين على مراكز متقدمة من أبناء المحافظة

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أوائل شهادة الثانوية العامة الحاصلين علي مراكز متقدمة على مستوى جمهورية من أبناء الدقهلية ، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكرم المحافظ، الطالب محمد ايمن نصر متولي، والحاصل علي المركز الثالث مكرر علي مستوي الجمهورية بالقسم العلمي علوم بمدرسة برج النور الحمص الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أجا التعليمية ، كما قام بتكريم الطالبة أمنية ابراهيم السيد محمد والحاصلة علي المركز الثالث مكرر علي مستوي الجمهورية بالقسم الادبي بمدرسة الشهيد محمد جمال الثانوية التابعة لإدارة منية النصر التعليمية، وأيضاً تم تكريم الطالبة سوسن رامي سراج الدين والحاصلة علي المركز الرابع مكرر علي مستوي الجمهورية بالقسم الأدبي بمدرسة جيهان السادات الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وقال "مختار": اتقدم بخالص تهاني القلبية لأبنائي الطلاب الذين رفعوا اسم الدقهلية عالية خفاقة بتفوقهم ، كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أبنائهم حتي حصلوا علي هذا النجاح المشرف.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية على مدار تاريخها انجبت لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية مما كان لهم الاثر البالغ فى جميع مناحى الحياة فى مصر والعالم .

وأكد "مختار"، أن التفوق والنبوغ هو عنوان الاتقان والتميز فى كافه مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة ، كما أكد أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام .