محافظ الدقهلية يعلن تنفيذ فرع مكتبة مصر العامة بقرية دماص بمركز ميت غمر

فريق المحافظات

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالسفير رضا الطايفي أمين صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، وذلك بحضور إيمان أبو الغيط مدير مكتبة مصر العامة بالمنصورة، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية والمهندس، سامي السيد مدير المكتب الفني لمكتبة مصر العامة بالمنصورة.

وتناول المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي ومعوقات العمل لإنشاء فرع مكتبة مصر العامة بقرية دماص بمركز ميت غمر، وذلك علي قطعة أرض متبرع بها من قبل أحد الأهالي بالقرية.

وقد تقرر خلال الاجتماع سرعة إنهاء كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروع علي أن يبدأ التنفيذ بداية سبتمبر القادم على أن يتم الانتهاء من التنفيذ والإعداد للافتتاح أبريل 2023، وذلك وفقا لخطة العمل التي يتم إعدادها من قبل مديرية الاسكان القائمة علي تنفيذ المشروع.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية علي أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ ورعاية المشروعات الثقافية والفكرية التي تستهدف تنمية الوعي لدي المواطنين بنطاق المحافظة.