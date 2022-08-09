مجلس الوزراء السعودى يؤكد وقوف المملكة بجانب الشعب الفلسطينى

كتبت: ايمان حنا

شدد مجلس الوزراء السعودى على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطينى، جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودى الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده. وفق واس.

يذكر أن الدولة المصرية قد نجحت فى إقرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم بالقطاع، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك قيادات الدول الكبرى، ودخل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة حيز التنفيذ بالفعل، مساء الأحد بتوقيت القاهرة.