اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء السعودى يؤكد وقوف المملكة بجانب الشعب الفلسطينى

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:06 م
مجلس الوزراء السعودى يؤكد وقوف المملكة بجانب الشعب الفلسطينى غزة
كتبت: ايمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد مجلس الوزراء السعودى على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطينى، جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودى الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان.
 
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده. وفق واس.
 
يذكر أن الدولة المصرية قد نجحت فى إقرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم بالقطاع، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك قيادات الدول الكبرى، ودخل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة حيز التنفيذ بالفعل، مساء الأحد بتوقيت القاهرة.
 
 

غزة

وقف اطلاق النار

وقف اطلاق النار في غزة

اخبار غزة

اخبار غزة الان

قطاع غزة

قصف غزة

اخر اخبار غزة

غزة تحت القصف

الهدنة فى غزة

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الهدوء في غزة

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة