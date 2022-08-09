متابعة زراعات الذرة الشامية والأرز بمراكز محافظة كفر الشيخ لزيادة الإنتاج.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمتابعة المحاصيل الزراعية بالقرى والمراكز منذ بدء موسم الزراعات الصيفية، بمرور لجان لتفقد الزراعات، وتوفير جميع التقاوي الصيفية والأصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، كما وجه بتنظيم قوافل وحملات إرشادية للمزارعين، والممارسات الجيدة حول طرق الري والتسميد لزياد الإنتاج، بإشراف الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة.



وأضاف الدكتور ابراهيم قاسم مدير إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية، في إطار المتابعة المستمرة لحالة الزراعات الصيفية و بمتابعة زراعات الذرة الشامية والأرز، هناك حملة قومية للذرة لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع في المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.



وأوضح المهندس عبد الفتاح سليم، اخصائي الارشاد الزراعي بالمديرية، لترشيد استهلاك المياه والحد من زراعة المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، واصل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف، والتوسع في زراعة المحصول على مصاطب واستنباط ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتي تزيد الإنتاجية، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التي تستهلكها الذرة الشامية، كذلك تم عقد يوم حقل ضمن فعاليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية لمحصول الارز، وذلك بحضور باحثي الأرز وبإشراف، وذلك للنهوض بإنتاجية محصول الأرز.





المحاصيل الصيفية



جانب من الزراعات الصيفية



جانب من الزراعات



جانب من المرور على الزراعات



جانب من تفقد الزراعات



