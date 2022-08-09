ما لا تعرفه عن الصداع وأسبابه وأنواعه وطرق علاجه

كتبت نهير عبد النبى

الصداع هو أحد أكثر حالات الألم شيوعًا في العالم ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحياة والعمل كما أن الصداع المستمر قد يعرضك للقلق والاكتئاب الشديد، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يميل الصداع إلى الانتشار في العائلات وخاصة الصداع النصفي عادةً ما يكون لدى الأطفال المصابين بالصداع النصفي أحد الوالدين على الأقل يعاني أيضًا من الصداع النصفي في الواقع ، الأطفال الذين يعاني آباؤهم من الصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة به بأربعة أضعاف.

يمكن أيضًا أن يحدث الصداع بسبب العوامل البيئية المشتركة في منزل الأسرة، مثل:

-تناول أطعمة أو مكونات معينة، مثل الكافيين والكحول والأطعمة المخمرة والشوكولاتة والجبن.

-التعرض لمسببات الحساسية.

-التدخين السلبي.

-روائح قوية من المواد الكيميائية المنزلية أو العطور.

ما الذي يسبب الصداع؟

ينتج ألم الصداع عن إشارات تتفاعل بين الدماغ والأوعية الدموية والأعصاب المحيطة أثناء الصداع ، تقوم آلية غير معروفة بتنشيط أعصاب معينة تؤثر على العضلات والأوعية الدموية ترسل هذه الأعصاب إشارات الألم إلى الدماغ.

الصداع النصفي غير مفهوم تمامًا لكن يعتقد الباحثون أن الصداع النصفي ينتج عندما تبالغ الخلايا العصبية غير المستقرة في رد فعلها تجاه عوامل مختلفة (محفزات) ترسل الخلايا العصبية نبضات إلى الأوعية الدموية وتسبب تغيرات كيميائية في الدماغ والنتيجة هي إعاقة الألم.

ما الذي يسبب الصداع والصداع النصفي؟

تشمل المسببات الشائعة لصداع التوتر أو الصداع النصفي ما يلي:

-استخدام الكحول.

-تغييرات في أنماط الأكل أو النوم.

-الاكتئاب.

-الضغط العاطفي المرتبط بالعائلة والأصدقاء أو العمل أو المدرسة.

-الاستخدام المفرط للأدوية.

-إجهاد العين أو الرقبة أو الظهر بسبب سوء الموقف.

-الضوضاء.