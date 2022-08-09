لماذا يتم استئصال الرحم وما هى المضاعفات التى يمكن حدوثها؟

كتبت نهير عبد النبى

استئصال الرحم من الإجراءات التى يلجأ لها الكثيرون فى حالة حدوث مشاكل كبيرة فى الرحم فلا يوجد حل مناسب غير الاستئصال، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن الحالات التى يجب فيها استئصال الرحم هى:

-سرطان الجهاز التناسلي، إذا كنتِ تعانين من سرطان الجهاز التناسلي فقد يكون استئصال الرحم هو أفضل خيار علاجي لك، اعتمادًا على نوع السرطان الذي تعاني منه ومدى تقدمه، قد تشمل خياراتك الأخرى العلاج الإشعاعي أو الكيميائي.

-الأورام الليفية، استئصال الرحم هو الحل الوحيد المؤكد والدائم للأورام الليفية - أورام الرحم الحميدة التي غالبًا ما تسبب نزيفًا مستمرًا أو فقر الدم أو ألمًا في الحوض أو ضغطًا في المثانة، يعد العلاج غير الجراحي للأورام الليفية أمرًا محتملاً ، اعتمادًا على مستوى الانزعاج وحجم الورم، تعاني العديد من النساء المصابات بالأورام الليفية من أعراض طفيفة ولا يحتاجن إلى علاج.

-بطانة الرحم، في الانتباذ البطاني الرحمي تنمو الأنسجة المبطنة لداخل الرحم خارج الرحم على المبيضين أو قناتي فالوب أوأعضاء الحوض أو البطن الأخرى. عندما لا تؤدي الأدوية أو الجراحة التحفظية إلى تحسين الانتباذ البطاني الرحمي ، فقد تحتاجين إلى استئصال الرحم مع إزالة المبيضين وقناتي فالوب (استئصال البوق والمبيض الثنائي).

-هبوط الرحم، يمكن أن يحدث نزول الرحم إلى المهبل عندما تضعف الأربطة الداعمة والأنسجة، يمكن أن يؤدي تدلي الرحم إلى سلس البول أو ضغط في الحوض أو صعوبة في حركات الأمعاء قد يكون استئصال الرحم ضروريًا لعلاج هذه الحالات.

-نزيف مهبلي غير طبيعي، إذا كانت دورتك الشهرية غزيرة أو غير منتظمة أو مطولة في كل دورة، فقد يخفف استئصال الرحم عندما لا يمكن السيطرة على النزيف بطرق أخرى.

-آلام الحوض المزمنة، في بعض الأحيان تكون الجراحة هي الملاذ الأخير الضروري للنساء اللواتي يعانين من آلام الحوض المزمنة التي تظهر بوضوح في الرحم ومع ذلك، لا يوفراستئصال الرحم أي راحة من العديد من أشكال آلام الحوض ، وقد يؤدي استئصال الرحم غير الضروري إلى حدوث مشاكل جديدة.