لماذا يتم استئصال الرحم بعد الأورام؟.. تعرف على نصائح مابعد العملية

كتبت نهير عبد النبى

استئصال الرحم من العمليات الجراحية التى تتعرض لها بعض السيدات نتيجة إصابة الرحم ببعض الأمراض والمشاكل الصحية الخطيرة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أسباب استئصال الرحم هو:

1:الاصابة بسرطان الجهاز التناسلى الأنثوى ، مثل سرطان الرحم أو عنق الرحم وهنا يكون استئصال الرحم هو الحل المثالى ، ويكمون ذلك بناء على نوع السرطان ومرحلته.

2:الأورام الليفية، يعد استئصال الرحم هو الحال المناسب للتخلص من الأورام الليفية الموجودة به والتى تسبب نزيف وألم مستمر.

3:هبوط الرحم من المشاكل المزعجة التى تعانى منها السيدات وفيه تضعف الأربطة الداعمة والأنسجة، وفى هذه الحالة لا بد من استئصال الرحم.

4:انفصال البطانة الداخلية للرحم عن عضلات الرحم.

5:ألم شديد فى منطقة الحوض والتى ينصح فيها باستئصال الرحم.

وينصح بعد إجراء عملية استئصال الرحم اتباع الآتى :

1: تجنب رفع الاشياء الثقيلة منعا لحدوث النزيف.

2: الحصول على قسط كافى من الراحة.

3:الحفاظ على النشاط بعد العملية ولكن تجنبى النشاط البدنى المجهد.

4:المدوامة على تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة مع المتابعة مع الطبيب.