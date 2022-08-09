لجان مرور بالشرقية لمتابعة التزام الورش الحرفية بمواعيد الغلق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي تقوم به لجان إدارة المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار، كلف المحافظ، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بإستمرار متابعة إلتزام أصحاب الورش والأعمال الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة طبقاً للتوقيت الصيفي من الساعه 8 صباحاً حتى 7 مساءً تنفيذاً لقرارات الدولة في هذا الشأن، وذلك لعدم إزعاج المواطنين وتوفير جو هادئ لهم وإعادة الإنضباط للشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية أن الإدارة قامت بتشكيل فرق عمل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على الورش الحرفية بمراكز"الزقازيق - أبو حماد - ديرب نجم - منيا القمح - مشتول السوق - حي أول - حي ثان"، للتأكد من إلتزام أصحابها بالغلق طبقاً للمواعيد المحددة مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.