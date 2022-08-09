لتقديم البرامج الدراسية الجديدة.. إقبال على جناح جامعة بنها فى معرض "إيديوجيت"

القليوبية إبراهيم سالم

تشارك جامعة بنها، في فعاليات الدورة الحادية عشر من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي "إيديوجيت"، والمقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس 2022 بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يأتي الملتقى بمشاركة العشرات من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مصر والعالم، بالإضافة للمئات من أهم مسئولي وخبراء التعليم العالي الدوليين، وآلاف الزوار من الباحثين عن فرص تعليمية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات معرض "ايديوجيت" نظرًا لكونه من أهم معارض الجامعات والتدريب في مصر حيث يجمع مختلف الجامعات والمؤسسات التدريبية والجهات المانحة مما يعطي الطلاب الفرصة لتحديد دراستهم الجامعية حيث يتيح أمامهم إمكانية التعرف على مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة بجانب عقد النقاشات مع الطلاب وأولياء الأمور بشأن البرامج وأنظمة الدراسة بها.

ونوه رئيس الجامعة، إلى حرص جامعة بنها على جذب الطلاب المصريين والأجانب للالتحاق بها، والتأكيد على مواكبة برامج الجامعة لأحدث النظم والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات.

وأوضح "سوسة"، أن جامعة بنها تقدم العديد من البرامج الدراسية الجديدة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وذلك من خلال كليات الهندسة ببنها، والهندسة بشبرا، والطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والحقوق، والتجارة، والتربية النوعية، والفنون التطبيقية، والتربية، والزراعة بجانب العديد من البرامج الدراسية في فرع الجامعة بمدينة العبور وهي برامج كلية الهندسة (برنامج الهندسة الكهربية والتحكم، وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات، وبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة) وبرنامج البيوتكنولوجي في كلية الزراعة، كذلك برامج كلية العلوم (برنامج نانوميتز وتطبيقاتها، وبرنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وبرنامج جيولوجيا البترول والمعادن) وأيضًا برامج كليات الحقوق والتجارة (برنامج حقوق إنجليزي، وبرنامج تجارة إنجليزي).

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن مشاركة الجامعة في هذه الدورة من الملتقى سوف تختلف عن الدورات السابقة، حيث تركز الجامعة في دعايتها على الترويج للبرامج الدراسية التي ستبدأ في جامعة بنها الأهلية بمقرها بمدينة العبور في محافظة القليوبية، موضحا أن الدراسة بالجامعة الأهلية سوف تبدأ اعتبارًا من العام الأكاديمي 2022 / 2023، وذلك في 5 كليات وهي كليات الهندسة (6 برامج)، وعلوم الحاسب (5 برامج)، والاقتصاد وإدارة الأعمال (5 برامج)، والفنون البصرية والتصميم (3 برامج)، والطب البشري (برنامج واحد).

واستكمل، أن جامعة بنها الأهلية تطرح العديد من البرامج الدراسية التي تضم مختلف التخصصات العلمية الحديثة موضحًا أن جامعة بنها الأهلية تقدم 20 برنامج دراسي حيث أن كلية الطب البشري تقدم (برنامج الطب والجراحة)، وتقدم كلية علوم الحاسب 5 برامج هي (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، واللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتطوير البرامج والتطبيقات، والواقع الافتراضي والمعزز).

كما تقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 5 برامج هي (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال).

بينما تقدم كلية الهندسة 6 برامج هي (هندسة التصنيع والمواد، وهندسة الميكاترونكس والاتمتة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، وهندسة البناء، والإسكان والتصميم للمجتمعات)، وتقدم كلية الفنون البصرية والتصميمات 3 برامج هي (التصميم الداخلي والأثات، وفنون الميديا والإعلان، والنحت والتشكيل المعماري والترميم).

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حرص جامعة بنها على التواصل المباشر والفعال مع الطلاب وأولياء الأمور وذلك من أجل تحقيقهم لفهم وإدراك كامل للتخصصات والبرامج الدراسية المتاحة في مختلف الكليات بالجامعة، وبما يجعل لديهم القدرة على تحديد قرارهم عند الالتحاق بأحد التخصصات في المرحلة الجامعية.

ووجه، دعوته لأولياء الأمور والطلاب والطالبات بأهمية زيارة جناح جامعة بنها في معرض "ايديوجيت" والتعرف بشكل تفصيلي على البرامج الدراسية المختلفة بهدف اختيار الكلية والتخصص الأنسب لهم.

كما أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن أهمية معرض ايديوجيت تأتي باعتباره وسيلة هامة لمساعدة المؤسسات التعليمية المصرية في الانتشار وتعريف نطاق أكبر من الطلاب والطالبات ببرامجها الدراسية، موضحًا إنه من هذا المنطلق يأتي حرص جامعة بنها على التواجد الدائم والمشاركة بفعاليات ايديوجيت.

موجهًا النصح للطلاب والطالبات بزيارة جناح جامعة بنها والتعرف على مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة بجانب الاستفادة من المنح والعروض الأكاديمية والتدريبية المختلفة المتاحة بالمعرض.

خلال تفقد المعرض



الإقبال على فرع جامعة بنها



جانب من الإقبال



المشاركين بالمعرض