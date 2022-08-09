اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

كيف يؤثر شرب القهوة على ضغط الدم؟

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:00 ص
كيف يؤثر شرب القهوة على ضغط الدم؟ شرب القهوة وضغط الدم
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

القهوة مفيدة بشكل مدهش لصحتك بأكثر من طريقة، حيث تحتوي على مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الإصابة بالأمراض في الجسم)، ويمكن أن تحسن صحة أمعائك، بل وتساعدك على العيش لفترة أطول، ومع ذلك ، بينما يمكن لفنجان من جافا الصباح أن يحسن بشكل إيجابي صحتك العامة، إلا أن هناك بعض المحاذير التي يجب مراعاتها - مثل تأثير القهوة على ضغط الدم، بحسب موقع "eat this".

من المهم ملاحظة أن القهوة ليست الشيء الوحيد الذي يجب القلق بشأنه، ولكن استهلاك الكافيين بشكل عام.

وفقًا لمايو كلينك، فإن تناول الكافيين يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة وعلى الرغم من أن سبب الربط بين الاثنين لا يزال غير واضح ، يعتقد بعض الباحثين أن الكافيين يمكن أن يمنع الهرمون الذي يحافظ على اتساع الشرايين ، مما يؤدي إلى زيادة الأعداد.

وبحسب موقع "Johns Hopkins Medicine إذا زاد ضغط الدم لديك بمقدار 5 إلى 10 نقاط بعد 30 دقيقة من تناول الكافيين ، فقد يكون من المفيد خفضه خاصة لمن لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم بالفعل.

ومع ذلك ، في حين أن بعض مستهلكي الكافيين المنتظمين سيكون لديهم حالات أعلى من ضغط الدم، إلا أن ذلك ليس كلهم في حالات أخرى ، لا يكون لاستهلاك الكافيين تأثير طويل المدى على ضغط الدم ، مما يجعل تناوله جيدًا تمامًا.

استنتج الباحثون أن هذا يرجع على الأرجح إلى تحمل الكافيين بمرور الوقت إذا كنت تشربه بشكل معتاد.

يحتوي فنجان قهوة سعة 250 مللي  على 100 ملليجرام من الكافيين، والحد اليومي الموصى به من الكافيين هو 400 ملليجرام يوميًا.

 يحذر الخبراء من أن شرب أكثر من هذه الكمية لا ينصح به بسبب التأثيرات على ضغط الدم وكذلك القلق والأرق ومشاكل الجهاز الهضمي.

إذا كانت مستويات ضغط الدم لديك تميل إلى أن تكون أعلى من المعتاد ، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب بشأن تناول الكافيين وما إذا كان يقترح الحد من أكواب القهوة اليومية - أو إذا حان الوقت للتبديل إلى تناول القهوة منزوعة الكافيين.


شرب القهوة وضغط الدم

تأثير شرب القهوة على ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم

اضرار شرب القهوة على ضغط الدم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة