كيف يؤثر شرب القهوة على ضغط الدم؟

كتبت فاطمة خليل

القهوة مفيدة بشكل مدهش لصحتك بأكثر من طريقة، حيث تحتوي على مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الإصابة بالأمراض في الجسم)، ويمكن أن تحسن صحة أمعائك، بل وتساعدك على العيش لفترة أطول، ومع ذلك ، بينما يمكن لفنجان من جافا الصباح أن يحسن بشكل إيجابي صحتك العامة، إلا أن هناك بعض المحاذير التي يجب مراعاتها - مثل تأثير القهوة على ضغط الدم، بحسب موقع "eat this".

من المهم ملاحظة أن القهوة ليست الشيء الوحيد الذي يجب القلق بشأنه، ولكن استهلاك الكافيين بشكل عام.

وفقًا لمايو كلينك، فإن تناول الكافيين يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة وعلى الرغم من أن سبب الربط بين الاثنين لا يزال غير واضح ، يعتقد بعض الباحثين أن الكافيين يمكن أن يمنع الهرمون الذي يحافظ على اتساع الشرايين ، مما يؤدي إلى زيادة الأعداد.

وبحسب موقع "Johns Hopkins Medicine إذا زاد ضغط الدم لديك بمقدار 5 إلى 10 نقاط بعد 30 دقيقة من تناول الكافيين ، فقد يكون من المفيد خفضه خاصة لمن لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم بالفعل.

ومع ذلك ، في حين أن بعض مستهلكي الكافيين المنتظمين سيكون لديهم حالات أعلى من ضغط الدم، إلا أن ذلك ليس كلهم في حالات أخرى ، لا يكون لاستهلاك الكافيين تأثير طويل المدى على ضغط الدم ، مما يجعل تناوله جيدًا تمامًا.

استنتج الباحثون أن هذا يرجع على الأرجح إلى تحمل الكافيين بمرور الوقت إذا كنت تشربه بشكل معتاد.

يحتوي فنجان قهوة سعة 250 مللي على 100 ملليجرام من الكافيين، والحد اليومي الموصى به من الكافيين هو 400 ملليجرام يوميًا.

يحذر الخبراء من أن شرب أكثر من هذه الكمية لا ينصح به بسبب التأثيرات على ضغط الدم وكذلك القلق والأرق ومشاكل الجهاز الهضمي.

إذا كانت مستويات ضغط الدم لديك تميل إلى أن تكون أعلى من المعتاد ، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب بشأن تناول الكافيين وما إذا كان يقترح الحد من أكواب القهوة اليومية - أو إذا حان الوقت للتبديل إلى تناول القهوة منزوعة الكافيين.