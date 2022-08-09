كلب ضال يعقر 22 شخصا فى مركز قطور بالغربية ونقلهم للمستشفى

الغربية مصطفى عادل

تعرض 22 شخصا من أهالى قرية أبشواي الملق التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية من بينهم 5 أطفال للعقر من كلب ضال وأصيبوا بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى وتحويل 8 منهم لمستشفى المنشاوي بطنطا.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى قطور، بتعرض عدد كبير من أهالي قرية أبشواي الملق للعقر من كلب ضال.

وتبين هجوم كلب ضال على 22 شخصا من أهالى القرية من بينهم أطفال، وأصيبوا بإصابات متفرقة، وتسبب الحادث في إصابة أهالي القرية بحالة من الفزع والذعر وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار مديرية الطب البيطري لشن حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة ومطاردة الكلب للقضاء عليه.