قطع التيار الكهربائى عن حى المناخ ببورسعيد الجمعة المقبل لأعمال الصيانة

أعلن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي، يوم الجمعة القادمة عن عدد من مناطق الحى، موضحًا أن ذلك الانقطاع سيكون لتنفيذ أعمال إصلاحات وصيانة بالشبكة بنطاق حى المناخ.

وأوضح قطاع شبكات كهرباء بورسعيد، أن المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي بها هى:

منطقة الحاسب الآلى

منطقة اللنش

منطقة اللاسلكى

وجزء من منطقة السلام تمليك

مستشفى النصر

مستشفى أفامينا

كنيسة مارمينا

محطة غاز تك

مركز العلاج الطبيعي

المدرسة الزخرفية والميكانيكية

المخابز والمراكز الطبية ومحطات الصرف بالمناطق المذكورة