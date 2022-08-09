عقوبة قاسية تنتظر شخصين متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

كتب سليم على

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على شخصين، لاتهامهما بحيازة عملات محلية وأجنبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

كشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.