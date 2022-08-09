طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وحار بالكويت والإمارت

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السعودية:
توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية ان تستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.
الإمارت:
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء حارا وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.
الكويت:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
وفى المساء حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة .
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