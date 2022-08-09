صحيفة أمريكية: بايدن مصاب بالسعال بعد تعافيه من كورونا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة نيويورك بوست، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اضطر إلى إيقاف الملاحظات مرارًا وتكرارًا في حديقة البيت الأبيض بسبب استمرار إصابته بالسعال، بعد أيام فقط من اختباره السلبي لـ COVID-19 .

وتوقف بايدن ، البالغ من العمر 79 عامًا، عدة مرات خلال تصريحاته بشأن تمرير فاتورة شرائح كمبيوتر بقيمة 280 مليار دولار، بما في ذلك في وقت من الأوقات شرب الماء، قال الرئيس: "معذرة ، أنا آسف"، مضيفًا: "سوف آخذ رشفة أخرى من الماء".

وقد أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا مرة أخرى.

وثبتت إصابة بايدن، الذي يبلغ من العمر 79 عاما، بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو الجاري. وكان يعاني حينها من أعراض مرضية خفيفة.