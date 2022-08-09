شكوى من وجود بلاعات بدون أغطية تهدد المارة في بلطيم.. ورئيس المدينة يرد

كتب - محمود أحمد عطا- كفر الشيخ - محمد سليمان

أرسل القارئ أيمن الشحات عبدالجليل، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، ، من وجود بلاعه مفتوحه وبدون غطاء فى شارع الطبجي بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وتابع القارئ، تركوا غرفة بدون أغطية منذ أكثر من أسبوعين ومعرضين المارة والسيارات للخطر،وطالب القارئ بسرعة صيانة البلاعة ووضع غطاء لها، تجنبا لوقوع المزيد من الحوادث وعدم سقوط المارة بداخلها خاصة فى أوقات الليل المتأخرة.

وقال اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أنه وجه بمراجعة جميع البلاعات بمدينة بلطيم، ومراجعة البلاعة بشارع الطبجي، التي يشتكي القارئ من تغطية، لتغطيتها، ومراجعة كافة البلاعات بالشارع المذكور، مؤكداًأن المدينة تشهد أعمال صيانة وتطهير بلاعات الصرف الصحي، استعدادا لموسم الشتاء المقبل.

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