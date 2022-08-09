اليوم السابع
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شعبة الدخان: لا زيادة فى أسعار السجائر بعد فرض ضريبة 40 قرشا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:06 م
شعبة الدخان: لا زيادة فى أسعار السجائر بعد فرض ضريبة 40 قرشا ابراهيم امبابى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان فى اتحاد الصناعات، إنه لا زيادة فى أسعار السجائر حاليا، بعد فرض ضريبة قيمتها 40 قرشا على كل علبة سجائر.
 
وأضاف إمبابي فى بيان له، أن الضريبة المفروضة شأن داخلى بين مصلحة الضرائب وبين التأمين الصحى، ولا علاقة لشركات السجائر والدخان بها.
 
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي ينص على تحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي حددتها الوزارة بنحو 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سيجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى.
 
 

السجائر

شعبة الدخان

ابراهيم امبابي

وزارة المالية



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