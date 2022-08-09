سرقة مبلغ مالى من مبنى جمعية فى العياط والقبض على السارق

بهجت أبو ضيف

سرق عاطل مبنى إحدى الجمعيات بقرية بمركز العياط، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أحد الأشخاص لمبنى إحدى الجمعيات في العياط، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال مسؤلي الجمعية، تبين أن المتهم عاطل تم تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له والقبض عليه وبحوزته المبلغ المستولى عليه، والبالغ 45 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.