"سارة" بنت الدقهلية حصلت على الثانوية بسن الـ36: زوجى وأبنائى أكبر الداعمين

الدقهلية - فريق المحافظات

ما بين الحلم والإصرار علي تحقيق الهدف والانتقال بين محافظتي الدقهلية ودمياط بسبب ظروف عمل زوجها، أصرت "سارة" صاحبة الـ36 من عاما علي التنسيق بين حياتها الخاصة وعمل زوجها وتربيه الأبناء الأربعة لتحقيق هدفها.

ورغم تخرجها من معهد فنى تجارى إلا انها كانت تحلم وتضع حلمها نصب أعينها حتى بعد أن أصبحت أم لأربعة ابناء، لكن حلمها منذ الصغر هو الالتحاق بكلية الحقوق.

"سارة" تتمسك بالأمل حتي تحقيقة

تزوجت "سارة" بعد تخرجها من معهد فني تجاري ورزقها الله بأربعة أبناء ولكنها لم تيأس وتفقد الأمل في تحقيق حلمها حتي وصلت إلى تحقيقه، وتفوقت علي نفسها وحصلت علي المجموع الذي يؤهلها لدخول الكلية التي ترغب في الالتحاق بها.

قدمت أوراقها لدراسة الثانوية العامة مرة أخري

تقدمت "سارة" بأوراق دخولها للمرحلة الثانوية مرة أخري سعيا وراء تحقيق هدفها والالتحاق بكلية الحقوق، وبدأت في دراسة المنهج الحديث للثانوية العامة.

المنصات الإلكترونية ساعدتني كثيرًا ولم أعتمد على الدروس الخصوصية

قالت "سارة" أنها لم تلجأ ابدا للدروس الخصوصية وذلك لاستعانتها بالمنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، وكانت مفيدة جدا بالنسبه لها وسهلة من مهمتها في إجتياز مرحلة الثانوية العامة، وكان السبب الأهم هو توفير عامل الوقت التي تحتاجه" سارة " لتربية ابناءها.

"سارة" تجتاز الثانوية العامة وتحصل على 72%

وحصلت الطالبة سارة محمد عبد الهادي، 36 عام، على الثانوية العامة 2022 شعبة علمي علوم بنسبة نجاح 72% بعد أن استطاعت أن توفق بين مذاكرتها والعناية بأطفالها الأربعة والتنقل مع زوجها بين محافظتي الدقهلية، ودمياط لطبيعة عمل الزوج.

الزوج: فوجئت بتقديم زوجتي لدراسة الثانوية العامة و"سارة" خاضت تجربة صعبة

وقال أشرف علي زوج "سارة" أنه فوجئ بزوجته ذات مرة تطلب منه بعض الأوراق، حيث فوجئ بمعرفته تقدمها بأوراقها في مرحلة الثانوية العامة مرة أخري، لكني كنت داعم ومحفز لها لرغبتها الشديدة الالتحاق بكلية الحقوق.

مرض الزوجة وعزيمة وإرادة وتخطي أصعب المراحل للوصول للهدف

وقال الزوج أن زوجته رغم كل التحديات خاضت تجربة صعبة لكنها كانت علي قدر المسؤولية، فعندما التحقت بالصف الأول الثانوي أصيبت بفيروس كورونا، إلا أنها إستمرت ونجحت، وفي الصف الثاني الثانوي، أصيبت بجلطة وإستمرت، وأجرت عملية المرارة في الصف الثالث الثانوي، وكان عندها عزيمة كبيرة على استكمال دراستها.

فرحة "سارة" وأسرتها بحصولها علي الثانوية العامة

سعادة وسرور وشعور مختلف بنجاح سارة في الثانوية العامة والإختلاف يكمن في وجود اطفالها الأربعة والزوج بفرحة نجاحها، وقالت "سارة" تمكنت بفضل الله من التنسيق بين بيتي ودراستي وحققت المعادلة الصعبة وربيت أطفالي، ندى في الصف الثالث الإعدادي، ومحمد بالصف الثاني الإعدادي، وعلي بالصف الثاني الابتدائي، وآدم بالصف الأول الابتدائي، وأعتني بهم ومذاكرتهم وبعد أن يناموا أبدأ أنا في المذاكرة.

وأضافت كنت أذهب مع أطفالي إلى النادي ويتعجب أصدقائي من أنني قررت مذاكرة الثانوية العامة، فتربية الأطفال حمل ثقيل، ولكنها تحتاج إلى إرادة وتحدي، "اللي عاوز يعمل حاجة هيعملها" وكنت أتمنى أن ألتحق بكلية الحقوق، والحمد لله حصلت على المجموع الذي يؤهلني لدراستها.