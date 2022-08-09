اليوم السابع
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رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه في جميع الأراضي المحتلة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:19 م
رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه في جميع الأراضي المحتلة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إنه من نابلس إلى الخليل، بعد غزة وجنين، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه المفتوحة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة.


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن استشهاد الشاب مؤمن ياسين جابر (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل.


وأشار اشتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن الشاب مؤمن ارتقى شهيدا مساء اليوم في مدينة الخليل، والذي احتفى والداه قبل أيام بتخرجه من كلية تدريب "قلنديا" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مقدما أحر التعازي لأسرة الشهيد.


فلسطين

محمد اشتية

الاحتلال الإسرائيلى

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى



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