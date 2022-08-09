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رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:28 م
رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لمتابعة معدلات التنفيذ.
 
وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، فى إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.
 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذه المبادرة سيبدأ بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية.

مثلث ماسبيرو

تطوير مثلث ماسبيرو

تغيرات المناخ

مجلس الوزراء

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