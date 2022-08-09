رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع وزير دفاع بوركينا فاسو تعزيز آليات التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، وزير الدفاع وشئون المحاربين القدماء بجمهورية بوركينا فاسو , والوفد المرافق له، وبحضور سفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها ,والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية إحتياجات المشروعات التنموية بجمهورية بوركينا فاسو الشقيقة.

في هذا السياق , أكد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدماء بجمهورية بوركينا فاسو حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيرا إلي تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية ببوركينا فاسو.

من جانبه " أشار الفريق "عبد المنعم التراس" أن هذه الزيارة تأتي إنطلاقا من توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، مشيرا إلي بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا ببوركينا فاسو .

وعقب إنتهاء المباحثات المشتركة، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الدفاع ببوركينا فاسو بتفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، حيث أشاد وزير الدفاع البوركيني بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.