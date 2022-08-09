رئيس الرعاية الصحية يترأس لجنة المقابلات النهائية للمرشحين للعمل بالوظائف القيادية بجنوب سيناء

كتب وليد عبد السلام

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، لجنة المقابلات الشخصية النهائية للمرشحين من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمشاركة الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى تقدم أكثر من 600 فرد لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة بجنوب سيناء، لافتة إلى اختيار 269 منهم لإجراء المقابلات الشخصية النهائية لشغل تلك الوظائف، وذلك بعد استيفاء المتقدمين الشروط والمعايير الفنية الموضوعة للوظيفة التي يرغبون شغلها، والتي تضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه سيتم تسكين الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة في جنوب سيناء بما يتماشى مع استكمال الخطوات التي تقوم بها الهيئة في الاستعانة بالكفاءات والخبرات وعمل أفضل الكوادر البشرية لديها، والذي يضمن ضبط وتنظيم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابع: أن ذلك تماشيًا مع الفكر الإستراتيجي للهيئة ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، والأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر2030.

وكانت هيئة الرعاية الصحية، أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 25 وظيفة من الوظائف القيادية والإشرافية المتاحة بفرع الهيئة بجنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك في إطار بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وشملت الوظائف بفرع جنوب سيناء، (مدير الفرع، نائب مدير الفرع، ومدراء لإدارات "المكتب الفني، الرعاية الثانوية والثالثية، الرعاية الأولية، مكافحة العدوى، الجودة، السلامة والصحة المهنية، الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، التسويق، الشئون الهندسية والمشروعات، الإدارة الإستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، رضاء المنتفعين، الإمداد، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، الأمن"، وكذلك مسئولي لإدارات "الإعلام، الشئون الفندقية، التوعية والمبادرات، رضاء العاملين والدعم المعنوي، التدريب الطبي").