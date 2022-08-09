حياة كريمة: المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 1100 مشروع خاص بالأبنية التعليمية

أحمد عرفة

قالت هبة الشرقاوى مدير إدارة التعليم بمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة ساهمت في إنشاء وتطوير الكثير من المدارس، حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع 1100 مشروع.

وأضاف مدير إدارة التعليم بمبادرة حياة كريمة، خلال برنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المشروع يشمل صيانة 25% من المدارس وكنت الأولوية للمدارس التي كانت حالتها سيئة، وهذا وفر حوالى 15 ألف فصل.

وأوضحت مدير إدارة التعليم بمبادرة حياة كريمة، أنه كان هناك بعض المشكلات في توفير واستلام الاراضى الخاصة بالمدارس، لافتة إلى أن مشروعات التربية والتعليم في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة اقترب من الانتهاء، فأعلى نسب تنفيذ تتم بمشروعات الأبنية التعليمية.