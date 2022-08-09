اليوم السابع
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حركة طالبان تجرى تغييرات فى الحكومة الأفغانية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:33 م
حركة طالبان تجرى تغييرات فى الحكومة الأفغانية حركة طالبان
كتب عبد الوهاب الجندى

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أجرت حركة طالبان أفغانستان حركة تغيير لعدد من الوزارات في الحكومة الأفغانية، بعد أن وجه زعيم الحركة هبة الله أخوندزاده، بإجراء انتخابات لاختيار الأعضاء الجدد في الحكومة.

ووفق بيان للمتحدث باسم الحركة، جاء في التشكيل: "عارف الله عارف لوزارة الإرشاد والحج والأوقاف - حياة الله وزيرا للإذاعة في وزارة الإعلام والثقافة- حمد الله زاهد نائبا إداريا لوزارة المالية- محمد حنيف حمزة رئيساً لشركة الكهرباء - بارات شاه آغا نادي رئيسا لإدارة اوتارا- عبد الهادي يعقوب رئيساً لدائرة المنافع العامة لولاية قندهار- حافظ محمد أمين رئيساً للكهرباء بمديرية قندهار- عبد الجبار اخوند رئيسا لدائرة التنمية الريفية والتأهيل في محافظة انتخب".


حركة طالبان

طالبان

الحكومة الأفغانية

افغانستان



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