اليوم السابع
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تفاصيل مقتل "عمر خرساني" القيادي بحركة طالبان باكستان

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:17 م
تفاصيل مقتل "عمر خرساني" القيادي بحركة طالبان باكستان عمر خرسانى
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال مسئولون باكستانيون اليوم الاثنين إن قياديا كبيرا في حركة طالبان الباكستانية قتل مع ثلاثة مقاتلين آخرين في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في إقليم باكتيكا بشرق أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل عمر خالد خراساني، لكن طالبان الباكستانية ألقت باللوم على عملاء المخابرات الباكستانية في القتل، وُصفت وفاته بأنها ضربة قاصمة لحركة طالبان الباكستانية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المقاتلين الثلاثة الآخرين من بينهم سائق خراساني واثنان من مساعديه المقربين.

لم يكن هناك أي شخص آخر في السيارة وقت الهجوم، وفقًا لمسؤولين باكستانيين وأعضاء في حركة طالبان باكستان تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن المصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن الهجوم لم يتم الإعلان عنه بعد.

وكان عبد الوالي ، المعروف باسم عمر خالد الخراساني ، أحد كبار قادة حركة طالبان باكستان ، الذين عملوا تحت أسماء مستعارة عبد الولي مهمند والمفتي حسن وحافظ دولت خان.

في عام 2014 ، شكل جماعته المتشددة باسم جماعة الأحرار، والتي انضمت لاحقًا إلى حركة طالبان الباكستانية، وتم تصنيف جماعة الأحرار على أنها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في عام 2016.

ورصدت أمريكا مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات عن الخراساني.

يذكر أن جماعة الأحرار متهمة بتنفيذ العديد من الهجمات ضد القوات الباكستانية والأقليات الدينية. كما أعلنت هذه المجموعة مسؤوليتها عن مقتل موظفين باكستانيين اثنين في القنصلية الأمريكية في مدينة بيشاور الشمالية الغربية في مارس 2016.

وفي العام نفسه، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم انتحاري في حديقة بمدينة لاهور شرق باكستان خلف أكثر من 70 قتيلاً.


عمر خرساني

طالبان باكستان

طالبان

باكستان

عمر خرسانى



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