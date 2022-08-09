اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:51 م
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حبس قائد السيارة المتسبب فى مصرع طفل وإصابة 4 آخرين بالصف 4 أيام

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:48 م
حبس قائد السيارة المتسبب فى مصرع طفل وإصابة 4 آخرين بالصف 4 أيام حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس قائد سيارة ملاكى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في حادث اصطدام سيارته وتوك توك بمنطقة الصف بالجيزة.

وكلفت النيابة الطب الشرعى بإجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة من عدمه، وإذا كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت ارتكاب الحادث أم لا، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الصف في الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة القسم، أسفر عن مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحته، وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وبعمل التحريات الأولية والفحص، تبين أن السيارة الملاكي التي كان يقودها المتهم، اصطدمت بتوك توك كان يقل 4 أشخاص وطفلًا؛ ما نجم عن مصرع طفل وإصابة وإصابة الـ4 الآخرين.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .


حادث سير

الطب الشرعى

امن الجيزة

قسم شرطة الصف



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