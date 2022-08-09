"ثقافة الأقصر" تناقش القيم والعادات وأثرها على بناء الشخصية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "القيم والعادات وأثرها على بناء الشخصية"، وأوضحت كريمة التهامى مسؤولة الفرع، مفهوم القيم وأهمية وجود القيم في المجتمع وتأثيرها على الأسرة، بجانب محاضرة بعنوان "الاعتراف بالحق".



كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "فن الرسوم المتحركة" تحدث خلالها الدكتور أحمد جمال عيد أستاذ بفنون جميلة عن أهمية وماهية فن الرسوم المتحركة واعتماده على خاصية البساطة والمبالغة، وأعدت محاضرة ضمن فعاليات النشاط الصيفي بعنوان" دور المخرج" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار، وألقت نها محمد نصر الدين محاضرة بعنوان" سلبيات وايجابيات الانترنت"، بجانب ذلك قدم عرض مسرح العرائس بعنوان"السمكة الصغيرة " أداء كريم الشاوري، بالإضافة إلى ورشة "رسم الريف المصري" تنفيذ صفاء حسن ونرمين سمير، بجانب ورشة فنية بعنوان"كيفية عمل تابلوه" تنفيذ منار سيد، وورشة إعادة تدوير نفذتها مشيرة طلعت، وأعد كورس الرسم للمرحلة العمرية من 12 إلي 18 سنة تنفيذ شيماء سعيد وهبة محمد، وكورس الرسم للمرحلة العمرية من 7 إلى 12 سنة شرح وتنفيذ صفاء حسن.



وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "التخطيط التربوى"، حيث أوضح الدكتور عبده الضوي ما هو التخطيط التربوي وكذلك أهم سمات التربية الناجحة، بجانب أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى فيها قصيدتى "مش غريبة، مهيش فارقة"، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر علي حسان وألقى قصيدة"مفتون"، وأقامت مكتبة الكيمان الثقافية فقرة مديح وإنشاد ديني للمنشد أيمن الأمير أبو الوفا معلم بمدرسة أرمنت الصناعية ألقى قصيدة "أوجه وجهي للجميل مسارعا"، كما أقام قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وألقى قصيدة في حب النبي بمناسبة العام الهجري الجديد، بالإضافة إلى ورشة عمل حرف يدوية تنفيذ أشكال مخلفات البيئة نفذتها منى عبدالرحمن.



ثقافة الأقصر تناقش القيم والعادات وأثرها علي بناء الشخصية



جانب من الفعاليات الثقافية بقصور الثقافة