"تموين الإسكندرية" تضبط 13 ألف لتر سولار بأحد المصانع بدون تصريح الجهات المختصة

شنت مديرية التموين بالإسكندرية،حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة.
وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بشن حملات فى نطاق الإدارة و أسفرت عن ضبط مصنع انتاج وتعبئة مواد غذائية بمدينة برج العرب وذلك لحيازته وتجميعه 13 ألف لتر سولار بدون تصريح من الجهات المختصة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.
"تموين الإسكندرية" تضبط 13 ألف لتر سولار بأحد المصانع بدون تصريح الجهات المختصةالثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:26 م
سولار - أرشيفية
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية،حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة.
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