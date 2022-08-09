تكريم ذوى الهمم أصحاب النماذج المتميزة بجامعة مدينة السادات

المنوفية - فريق المحافظات

شهد الدكتور خالد جعفر، القائم بعمل رئيس جامعة السادات، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الطلاب المتميزين من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، أصحاب النماذج المتميزة، جاء الحفل تحت رعاية الدكتور خالد جعفر القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عزةالعمرى مدير وحدة رعاية ذوى الهمم .

يأتى التكريم بتنفيذ من مجلس إدارة وحدة رعاية ذوى الهمم بالتعاون مع مجلس إدارة مركز خدمة طلاب ذوي الإعاقة، وبحضور أمين عام الجامعة الدكتور عماد ذكريا وعمداء الكليات الدكتور خميس محمد خميس عميد كلية التربية العام ، والدكتور أحمد نوير عميد معهد الهندسة الوراثية .

أستهل الحفل بالسلام الجمهورى، وآيات من الذكر الحكيم ، وكلمة الطالب عبد الحميد أنور شاهين بحقوق السادات، قدم فيها الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه لأبنائه من ذوى الهمم، والشكر للدكتور خالد جعفر لدعمه الدائم والمستمر، والشكر للدكتورة عزه العمرى لدعمها الدئوب والمستمر وأنها بمثابة الام لنا، وأشاد برعايتها ومجهودها مما كان له الأثر الطيب في الحصول على العديد من البطولات بالجامعات المصرية.

جاءت كلمة الدكتورة عزة العمرى مديرة وحدة ذوى الهمم، قدمت فيها الشكر والعرفان لرئيس الجامعة السابق الدكتور أحمد بيومى لدعمة للوحدة وأبناء الجامعة من ذوى الهمم ، والشكر للدكتور خالد جعفر لتفعيله للوحدة ونشاطها المجتمعى الواضح وما قدمة المركز من خدمات للطلبة والطالبات، والشكر للدكتور عماد ذكريا امين عام الجامعة، وعرض فيلم تسجيلي لنشاطات أبناء الجامعة من ذوى الهمم من مشاركات بالأنشطة الرياضية وغيرها من الإنجازات والبطولات المشرفة.

وفى كلمته رئيس الجامعة أشاد بإهتمام الدولة بذوى الهمم ،وإنطلاقاً من إهتمام الدولة ورعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لذوى الهمم كان لزاماً أن يكون هدف الجامعة هو تحقيق إستراتيجية الدولة، مؤكدا أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم ذوى قدرات خاصه قدمت جامعة مدينة السادات أوجه الرعاية والدعم لطلابها، والرعاية الصحية من توفير أطراف صناعية، وأجهزه ،ومراعاة فى التجهيز بالمجمع الجديد للكليات توفير أماكن خاصة لذوى الٱحتياجات الخاصة ،وتدريبهم لمواكبة سوق العمل من خلال مركز التدريب والتأهيل بالجامعة ،مؤكدا فى كلمته " أنا عاوز أقرب منهم عاوز أشوف كل واحد فيهم عاوز آه لتحقيقه، ووجه الشكر للدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعه السابق لما بذله من جهد وعطاء فى دعمه لذوى الهمم.

جاءت كلمة الدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشيرا إلى أن أبنائه من ذوى الهمم حققوا العديد من الإنجازات بالجامعة إنجازات رياضية وحصولهم على العديد من الميداليات الذهبية والفضيه على مستوى الجامعات المصرية، وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأنهم أصحاب عقول وقوة وعزيمه وإصرار على السعى نحو التقدم للأمام .

شمل الحفل ندوة دينية للشيخ محمد الصاوي رسلان واعظ وإمام وخطيب بالأوقاف بعنوان " أهاجر الرسول أم هجر الرسول ، ثم فقرة غنائية لأحد طلاب كلية التربية الرياضية بمشاركة طلاب أصحاب الهمم بقيادة المايسترو مصطفى السكرى، وختاماً تم توزيع الشهادات التقديرية والميداليات للطلبة والطالبات من ذوى الهمم ، والهدايا كان من ضمنها كرسى متحرك إهداء من دكتور عماد ذكريا لأحد الطلبه المتميزين ، والتقاط الصور التذكارية .



تكريم ذوى الهمم أصحاب النماذج المتميزة بجامعة مدينة السادات تكريم ذوى الهمم أصحاب النماذج المتميزة بجامعة مدينة السادات



تكريم ذوى الهمم بجامعة مدينة السادات تكريم ذوى الهمم بجامعة مدينة السادات



تكريم ذوى الهمم أصحاب النماذج المتميزة بجامعة مدينة السادات تكريم ذوى الهمم أصحاب النماذج المتميزة بجامعة مدينة السادات



جانب من تكريم ذوى الهمم جانب من تكريم ذوى الهمم



تكريم ذوى الهمم أصحاب النماذج المتميزة بجامعة مدينة السادات تكريم ذوى الهمم أصحاب النماذج المتميزة بجامعة مدينة السادات