تظلمات الثانوية العامة 2022 .. فحص ملاحظات الطلاب المتعلقة بالإجابات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، استقبال طلبات تظلمات الثانوية العامة ، عبر الرابط المخصص لذلك بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، موضحة أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2022، يستقبل طلبات جميع الطلاب على مستوى الجمهورية ولن تقبل طلبات إلا من خلال التقديم إلكترونيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن لينك تظلمات الثانوية العامة 2022، يعمل بكفاءة وهناك متابعة من قبل الوزارة لخطوات تسجيل طلبات التظلم من الطلاب ، مضيفة أن موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 متاح للطلاب التقديم من خلاله خلال الفترة المخصصة لاستقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة 2022، مشددة على أنه يتم فحص ملاحظات الطلاب المتعلقة بكراسة الإجابة بعد كتابتها من قبل الطلاب المتظلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى.

https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.

- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.

- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.

- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.

- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.

- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.

- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.