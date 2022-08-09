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تظلمات الثانوية العامة 2022.. التعليم تواصل استقبال الطلبات إلكترونيا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:26 م
تظلمات الثانوية العامة 2022.. التعليم تواصل استقبال الطلبات إلكترونيا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الدور الأول، حيث أكد الوزارة أن التظلمات مستمرة إلكترونيا، ولا علاقة بالكنترول الموجودة فى المحافظات باستلام تظلمات من الطلاب، متابعة: جميع مراحل التظلمات تتم إلكترونيا بداية من سداد الرسوم المقررة بواقع 300 جنيه للمادة حتى معرفة الطالب لموعد الاطلاع على صورة كراسة الإجابة.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى.
 
 
 
https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ
 
 
 
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
 
- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.
- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.
- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.
- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.
- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.
- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.
- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.
- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.

التربية والتعليم

التظلم على نتيجة الثانوية العامة

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

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اخبار التعليم

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022



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