اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:23 م
أكرم القصاص
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تظاهرات في سريلانكا للمطالبة بحل البرلمان

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:42 م
تظاهرات في سريلانكا للمطالبة بحل البرلمان مظاهرات سريلانكا
أ ش أ

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تظاهر المئات في سريلانكا، اليوم الثلاثاء؛ للمطالبة بعدة أمور أبرزها حل البرلمان ووقف قمع الحكومة للمتظاهرين السلميين المطالبين بحلول للأزمة الاقتصادية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المتظاهرين بقيادة اتحادات دينية وتجارية نظموا مسيرة نحو ميدان الاستقلال في العاصمة كولومبو وطالبوا الحكومة بسحب قانون الطوارئ ووقف اعتقالات المتظاهرين السلميين وحل البرلمان وتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين الذين يعانون اقتصاديًا. 
يشار إلى أن البرلمان انتخب رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه لتكملة فترة الرئيس السابق جوتابايا راجابكسا الذي فر من البلاد الشهر الماضي بعد موجة من التظاهرات المناهضة لحكمه استمرت أربعة شهور. ولا زالت مجموعات من المتظاهرين غير راضين عن الأوضاع الحالية ويطالبون بعزل ويكريمسنجه وتعيين حكومة مؤقتة وحل البرلمان.

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