اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:37 م
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تسجيل دخول وخروج 31 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:00 م
تسجيل دخول وخروج 31 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 31 سفينة خلال عمليات التداول، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 7 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن. 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن  حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
 
 
 

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