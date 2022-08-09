تسجيل دخول وخروج 31 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 31 سفينة خلال عمليات التداول، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 7 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
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