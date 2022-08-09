اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 08:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بـ27.3 مليون جنيه.. محافظ أسوان يعلن عن موافقة وزير التعليم لإنشاء أكبر مجمع للمدارس

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:24 م
بـ27.3 مليون جنيه.. محافظ أسوان يعلن عن موافقة وزير التعليم لإنشاء أكبر مجمع للمدارس محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشاء أكبر مجمع للمدارس الحكومية على أرض معسكر التربية والتعليم بمنطقة الحصايا " طريق السماد " يضم جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوى العام بإجمالى 48 فصل دراسى على مساحة 8114 م2 وبتكلفة تقديرية 27.3 مليون جنيه.
 
وأوضح المحافظ، بأن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة ، وخاصة فى المناطق السكنية الشعبية بما يساهم بشكل مباشر فى تقليل كثافة الفصول ، وإستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتوفير المناخ الملائم لتخريج طلاب مؤهلين قادرين على تحمل المسئولية ومواجهة تحديات المستقبل ، وهو الذى يتوازى مع الطفرة الغير مسبوقة فى قطاع التعليم والتى تتجسد من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتأهيل وصيانة المدارس داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".
 
جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير عام مديرية التربية والتعليم الإجراءات الجارى تنفيذها بشأن إستغلال قطعة أرض مملوكة للوزارة ، وطلب المديرية لتوفير دعم مالى من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية لإقامة مجمع مدارس إبتدائى وإعدادى وثانوى عام ، لافتاً إلى أنه سيتم البدء فى التنفيذ خلال خطة العام المالى الحالى 2022/2023 ، مع إتخاذ كافة الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
 

وزير التربية والتعليم

اسوان

مجمع مدارس

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة