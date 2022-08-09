المئات يشاركون فى إحياء الذكرى الـ77 للقصف الذرى لمدينة "نجازاكى" اليابانية

أ.ش.أ

شارك المئات من المواطنين في اليابان اليوم الثلاثاء، في إحياء الذكرى الـ77 للقصف الذري الذي تعرضت له مدينة "نجازاكي" خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المواطنين ومن بينهم مجموعة من الناجين من القصف قد احتشدوا إلى جانب رئيس الوزراء كيشيدا فوميو وممثلين من عشرات الدول لإحياء هذه الذكرى والصلاة من أجل عالم خال من الحرب والأسلحة النووية.

وأضافت الشبكة اليابانية أن مدينة "نجازاكي" شهدت دقيقة صمت في الساعة 11.02 صباحا وهي نفس اللحظة التي انفجرت فيها القنبلة في 9 أغسطس 1945 وتسببت في مقتل أكثر من 70 ألف شخص بحلول نهاية ذلك العام.

ويقدر عدد المشاركين في الحفل هذا العام بحوالي 1600 شخص أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف العدد في العام السابق عندما تم الاحتفال على نطاق أضيق بسبب جائحة كوفيد-19.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو أن بلاده ملتزمة بالسعي إلى عالم خال من الأسلحة النووية حيث قال إنه حتى في مواجهة البيئة الأمنية الخطيرة يجب أن تستمر البشرية في اتجاه عدم استخدام الأسلحة النووية وإبقاء "نجازاكي" آخر مكان يعاني من قصف ذري.

وأضاف رئيس الوزراء أن ضمان الشفافية والاستمرار في خفض الأسلحة النووية ودعم منع الانتشار النووي تظل مبادرات أساسية.