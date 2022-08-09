اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الكهرباء": مطالبة الموطنين بترشيد الاستهلاك لا تعنى وجود عجز

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:02 م
"الكهرباء": مطالبة الموطنين بترشيد الاستهلاك لا تعنى وجود عجز الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مطالبة المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني أن هناك عجز أو مشكلة في الكهرباء.
 
وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ترشيد استهلاك الكهرباء يعني تقليل استخدام الغاز الطبيعي، ومن ثم يتم تصديره ليوفر عملة صعبة للدولة.
 
ولفت إلى أنه سيتم الاعتماد على الوحدات الأكثر كفاءة، والتي من شأنها تسهم في تقليل استخدام الوقود، مضيفا أنه يجب ضبط التكييف على درجة حرارة أكثر من 25، وصيانته بصفة دورية وعدم استعماله طوال اليوم.
 
وأكمل أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يجب ترشيد الكهرباء في المنازل على غرار ما تقوم به الحكومة في المؤسسات الحكومية. 
 
وأشار أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه يجب عدم استخدام البرامج التي تسخن المياه حتى 90 درجة، في الغسالات الفوق أتوماتيك طالما أنه لا توجد حاجة لاستخدامها.

ايمن حمزة

ترشيد الاستهلاك

الكهرباء

اخبار التليفزيون

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء يستقبل رئيسة مؤتمر COP 21 للتعرف على التجربة المصرية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:05 م

وزير الكهرباء: الجميع سيحصل على الطاقة بأسعار مناسبة بحلول 2030

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:27 م

وزير الكهرباء: الشبكة بحالة جيدة ولم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.. محمد شاكر لـ"اليوم السابع": تخفيف الأحمال أصبح أمرا غير وارد فى مصر.. ويؤكد: احتياطى الشبكة يمثل نصف احتياجات المصريين

الأحد، 24 يوليه 2022 11:00 م

وزير الكهرباء يعطى إشارة بدء الإنشاءات الرئيسية لمحطة الضبعة للطاقة النووية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:05 م

وزير الكهرباء العراقى: مفاوضات الربط الكهربائى مع السعودية استمرت عامين

الأحد، 17 يوليه 2022 09:21 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة