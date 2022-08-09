الكرملين: أي محاولة لعزل روسيا أو مواطنيها "لا آفاق لها"

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إن أي محاولة لعزل روسيا أو مواطنيها لا آفاق لها"، واصفا اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمنع دخول المواطنين الروس إلى الدول الغربية بـ"اللاعقلاني".



وفيما يتعلق بتمديد معاهدة (ستارت- 3)، أضاف بيسكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من واشنطن بشأن تمديد المعاهدة، والتي من المقرر أن تنتهي عام 2026"، مؤكدا ضرورة إقامة حوار بهذا الشأن.



وميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية "نراقب المرتزقة والخبراء الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا"، مشيرة إلى أنه في الفترة من 8 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس الجاري، ونتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية ووحدات القوات المسلحة التابعة لدونستيك ولوجانسك، انخفض عددهم في أوكرانيا من 2741 إلى 2192 عنصرا.