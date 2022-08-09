اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 442 شاباً والتفتيش على 214 منشأة فى الفيوم

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:53 ص
القوى العاملة: تعيين 442 شاباً والتفتيش على 214 منشأة فى الفيوم وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 32 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 15 عاملا غير منتظم ، وصرف 1131 جنيها رعاية صحية لـ 20 عاملا، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد بالمنظومة.
 
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 442  شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 شباب من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1491 من راغبي عمل منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة ، فضلا عن استخراج 286  شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.
 
وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية  - في تقريرها  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  يوليو  الماضي-  إن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 214 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة ،  فضلاً عن عمل 5 حملات تفتيشية على 5 منشآت، وعقد ندوة توعية .
 
وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 73 منشأة ، يعمل بها 1798 عاملا ، وأسفر عن تحرير 33 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 6 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد  .
 
أما في مجال علاقات العمل، قامت المديرية بتلقى 25 شكوى عمالية تم إحالة 9 شكاوى منها للقضاء ، وحفظ شكوتين ، وتبقى  14 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

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