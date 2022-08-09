اليوم السابع
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"القومى للمرأة" ناعيا رجاء حسين: فقدنا رمزاً فنيًا محبا لمصر

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:09 م
"القومى للمرأة" ناعيا رجاء حسين: فقدنا رمزاً فنيًا محبا لمصر الدكتورة مايا مرسي
كتب محمود راغب

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نعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى الفنانة رجاء حسين التى وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزاً فنيًا محبا لمصر، فنانة حفرت اسمها فى وجداننا بأعمالها الرائعة على مدار سنوات، وفنانة عظيمة مخلصة لفنها استمتعنا باعمالها وادائها العظيم، ‏رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته". 

 

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي و المواساة لأسرة و أصدقاء الفقيدة سائلين الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.


رجاء حسين

القومى للمرأة

المجلس القومى للمرأة

وفاه الفنانه رجاء حسين



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