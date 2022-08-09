القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

كتب زكى القاضى

وقع اللواء طيار أركان حرب يسرى عبدالحميد هلال مدير الكلية الجوية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق فى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى لدعم المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بحضور الفريق محمـد عباس حلمى قائد القوات الجوية .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تُمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، وخاصةً خريجى الكلية الجوية للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة، (إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران و المطارات) أو درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات (تخصص نظم معلومات الطيران)، وذلك عن طريق البرنامج البينى بنظام الساعات المعتمدة .

ويعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذى يتم توقيعه مع الجامعات المصرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التفاهم والعمل المشترك بينهما وزيادة الإمكانيات، ووضع مشروع للتعاون فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى وعلوم الطيران لتظل القوات الجوية دائماً قادرة على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها بكفاءة وإقتدار .

حضر مراسم توقيع البروتوكول أمين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظ الشرقية وعدد من قادة القوات المسلحة .