اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:58 م
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القبض على عامل وراء قتل زوجته بسبب خلافات بدار السلام

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:35 م
القبض على عامل وراء قتل زوجته بسبب خلافات بدار السلام حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل وراء قتل زوجته بسبب خلافات بينهم في دار السلام، بعدما تعدى عليه بسلاح ابيض" سكين" وتم نقل الجثة الى المستشفى ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في منطقة دار السلام ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة و8 طعنات في الصدر والبطن وتبين من خلال المعاينة أن وراء الحادث زوجها عامل بسبب خلافات زوجية .

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأرشد عن سلاح الجريمة المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 


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