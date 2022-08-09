القبض على الشاب المتهم بقتل فتاة داخل مدخل عقار فى الزقازيق بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قبل قليل، القبض على الشاب المتهم بقتل فتاة بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في مدخل عمارة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تشهد المنطقة حاليا تواجد أمني مكثف، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في قسم شرطة أول الزقازيق.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع جريمة قتل في مدخل عمارة محجوب بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.



على الفور، فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تشهد المنطقة وجود أمني مكثف.





كردون امنى بموقع الحادث (1)



كردون امنى بموقع الحادث (2)



مكان الحادث (1)



مكان الحادث (2)



موقع الحادث (1)



موقع الحادث (2)



موقع حادث الطعن



موقع حادث طعن الفتاة (1)



موقع حادث طعن الفتاة (2)



