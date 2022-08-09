العمل الدولية تدعو لتوفير بيئة عمل مناسبة للعمال فى العراق بسبب موجة الحر

كتبت: هند المغربي

دعت منظمة العمل الدولية في العراق شركاءها ا إلى ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من بعض المخاطر المرتبطة بالعمل في ظل درجات حرارة شديدة والتأكد من توفير الحماية المناسبة للعمال في مكان عملهم، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى 50 درجة مئوية في الأسابيع الأخيرة.

ومن جانبها سلطت مسؤولة العمل الدولية في العراق، مها قطّاع، الضوء على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة فعلى المستوى العملي، يمكن أن يشمل ذلك ضمان تزويد العمال بالملابس المناسبة، والوصول إلى مياه الشرب والمناطق المظللة؛ وتشجيعهم على العمل خلال ساعات أكثر برودة مع أوقات الراحة المناسبة وضمان إنفاذ التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين من خلال عمليات تفتيش العمل لا سيما في القطاعات التي تواجه معظم المخاطر.

وقال بيان المنظمة الأممية إن درجات الحرارة الشديدة تؤدي إلى زيادة المخاوف فيما يتعلق بظروف السلامة والصحة المهنية للعمال، وخاصة أولئك الذين يعملون في البناء والزراعة - وهو قطاع يعتبر بالفعل أحد أكثر القطاعات خطورة في العالم.

ووفقا لمسح القوى العاملة الأخير، يعمل واحد من كل أربعة عمال في العراق إما في البناء أو الزراعة - وهو ما يُعتبر عددا كبيرا للغاية.

وأكد البيان أن "سلامة وصحة العمال مسؤولية الجميع ولدينا جميعا دور لنقوم به حتى لو كان صغيرا لضمان أن تكون ظروف العمل لائقة وآمنة وأن تكون بيئتنا محمية من المزيد من التدهور."

ولفت البيان الى أنه تم مؤخرا منح العمال في بعض أنحاء البلاد إجازة بسبب الحر. ومع ذلك، بالنسبة للعمال الذين لا يستطيعون تحمل التغيب عن يوم عمل، مثل أولئك الذين يعملون في أعمال غير رسمية أو مؤقتة أو موسمية أو يومية، تدعو المنظمة إلى اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم.