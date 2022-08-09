العثور على جثة شخص مقتول داخل شقة فى بولاق الدكرور

بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل شقة في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على الجثة .

وكشفت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة، والتوصل لهوية مرتكبها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.